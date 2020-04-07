MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Baskil'in Omik mezrasında corona virüs karantinası
ABONE OL
07.04.2020 - 15:55 | | DHA

Baskil'in Omik mezrasında corona virüs karantinası

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Topelkem köyü Omik mezrası, corona virüs vakasının görülmesiyle 14 günlük karantinaya alındı.

Baskil'in Omik mezrasında corona virüs karantinası

İlçeye bağlı Topelkem köyünün Omik mezrasında 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu, mezranın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine giriş ve çıkışları kapatılan mezrada jandarma tarafından önlem alındı.

Valiliğinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Baskil İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla‪, ilimiz Baskil ilçesi Topelkem köyü Omik mezrasında corona virüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

Roketsan'da patlama! Savunma Sanayi Başkanı'ndan flaş açıklamaSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı son dakika açıklamasında, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasin Suresi Türkçe meali ve Arapça okunuşu! Sayfa sayfa Yasin Suresi okunuşu ve anlamı

Yasin Suresi Türkçe meali ve Arapça okunuşu! Sayfa sayfa Yasin Suresi okunuşu ve anlamı

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Ayetel Kürsi meali ve faziletleri | Ayetel Kürsi duası Türkçe ve Arapça okunuşu!

Ayetel Kürsi meali ve faziletleri | Ayetel Kürsi duası Türkçe ve Arapça okunuşu!

Sıradaki Haber