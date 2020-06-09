Basri Bağcı kimdir, kaç yaşında? Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı kaç aslen nereli?

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi olarak atanan Basri Bağcı kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Haberin duyulmasının ardından Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı kimdir?

BASRİ BAĞCI KİMDİR?

11/9/1967 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesinde doğmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1989 yılında Ankara adli yargı hâkim adaylığına başlamıştır. Sırasıyla Sivas Gürün, Siirt Pervari, Konya Hüyük’te Cumhuriyet savcılığı yapmış; 1999 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına adalet müfettişi olarak atanmıştır. 2005 yılında adalet başmüfettişi olmuştur. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel müdür yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri genel müdür yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 5/7/2017 tarihinde Yargıtay üyesi olmuş, 2/4/2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

İngiltere Exeter Üniversitesinde uluslararası insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

İngilizce bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.