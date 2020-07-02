Bataklık çetesinin gizli zulalarından servet çıktı...

Başını Nejat Daş ve Çetin Gören isimli 2 uyuşturucu kaçakçılarının çektiği çetenin mensuplarının İstanbul da basılan adreslerinde bir masadan çıkan ve üzerinde "Çetin Vakfı" yazan asansör para kasası ile zula haline getirilen altı para dolu duşa kabin dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medyadan duyurduğu “Bataklık” operasyonu Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hafta başında başlatılan baskınlarla gerçekleştirildi. Uyuşturucu suçundan elde edilen mali kaynaklara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 94 şüpheliden eşi ve baldızıyla birlikte gözaltına alınan uyuşturucu baronu Nejat Daş ve kırmızı bültenle hakkında arama kaydı bulunan Çetin Gören’in de bulunduğu 67 şüpheli operasyon kapsamında yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Uluslararası bir yapıya sahip olduğu ve FETÖ ye finansörlük yaptığı belirlenip 9 ülke ile 11 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen çetenin adreslerinden ele geçirilen 70 milyon liralık servet değerindeki paranın büyük kısmının İstanbul'daki baskınlarda ele geçirildiği öğrenildi. 10'u iş yeri 54 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 39 hedef şahıstan 38’inin yakalandığı İstanbul’da baskınlar esnasında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Baskını yapan ekiplerce çekilen görüntülerde, arama yapılan bir işyerinde bir masanın üstündeki ahşabın hareket ettiği ve altından kumanda ile otomatik olarak yukarıya doğru hareket ettirilen bir para kasasının çıktığı görülüyor. Üzerinde "Çetin Vakfı" yazılı olan ve çetenin 2 ekranından birisi olan Çetin Gören'e ait olduğu değerlendirilen içi servet değerinde para ve mücevherat dolu kasanın yanı sıra, baskın yapan polisin neredeyse her yerde para bulduğu adreslerden bir başkasında ise banyoda duşakabin teknesi altından para çıktığı görüldü. Terör örgütü FETÖ ye finansatörlük yaptığı hesap hareketleriyle belirlenen çetenin bazı üyelerinin adreslerinde ise FETÖ nün seri numaralarını örgüt numarası olarak kullandığı bilinen 1'er ABD dolarları ele geçirildiği öğrenildi.Bakan Soylu tarafından "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" olarak gösterilen operasyonla ilgili MASAK ve emniyet soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.