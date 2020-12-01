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01.12.2020 - 15:12 | | İHA

Batman’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Batman’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Kent genelinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle metruk binalar ve parklardaki şüpheli şahıslar üzerinde yapılan üst aramalarında 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yasak aşkta şoke eden son! Anlattıkları 'pes' dedirttiBursa'da Yusuf A. (37), evinde geceyi birlikte geçirdiği evli Nuray E.'yi (32) fenalaşması üzerine kıyafetlerini giydirip, kapının önüne bıraktı. Polisi arayıp, 'kadın bayılmış' ihbarında bulunan Yusuf A., Nuray E.'nin öldüğünü öğrenince kaçtı. Kadının cep telefonunu da alan Yusuf A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
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