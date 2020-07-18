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18.07.2020 - 00:26 |

Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış hangi günler yayınlanıyor?

Bay Yanlış adlı dizinin bu akşam 4. bölümü ekrana geldi. Dizinin bitişiyle birlikte yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bay Yanlış 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış hangi günler yayınlanıyor?

Cuma günleri ekrana gelen Bay Yanlış'ın 4. bölümü ekrana geldi. Son bölümde Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok oldular. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskısıyla her şeyi anlatmak zorunda kaldı. Cansu ve Deniz’in içi rahat etmezken Ezgi’nin Özgür’e aşık olmasından korktukları için peşlerine düştüler ve Göcek’e gittiler.

Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür’ü macera ve gerilim dolu bir gün beklerken, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aradı.

BAY YANLIŞ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış'ın yeni bölümü yayınlandı. İşte  5. bölümde yaşanacaklar: 

Kaçkar Dağı'na tırmanırken yamaçtan düştü!Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.
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