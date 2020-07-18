Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış hangi günler yayınlanıyor?

Cuma günleri ekrana gelen Bay Yanlış'ın 4. bölümü ekrana geldi. Son bölümde Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok oldular. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskısıyla her şeyi anlatmak zorunda kaldı. Cansu ve Deniz’in içi rahat etmezken Ezgi’nin Özgür’e aşık olmasından korktukları için peşlerine düştüler ve Göcek’e gittiler.

Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür’ü macera ve gerilim dolu bir gün beklerken, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aradı.

BAY YANLIŞ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış'ın yeni bölümü yayınlandı. İşte 5. bölümde yaşanacaklar: