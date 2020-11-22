Bayburt'ta deprem! Kandilli'den son dakika açıklaması

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk, büfe önlerinde kuyruk oluştuSokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00'da sona ermesiyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğunluğuna döndü. Vatandaşlar maske takma yasağına genelde uyarken bazı turistlerin bu kurala uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta ve restoranlar içeriye müşteri almıyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan'daki büfelerin önünde kuyruklar oluştu.