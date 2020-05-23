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23.05.2020 - 21:20 | | İHA

Bayram öncesi iki kardeşten çok acı haber! Kurtarmak istedi ama...

Adıyaman’da iki kardeş serinlemek için girdikleri Atatürk Barajı Göleti’nde boğuldu.

Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesine Hasandigin köyünde meydana geldi. Atatürk Baraj Göleti’ne serinlemek için giden iki kardeş bir daha sudan çıkamadı. Bahat Şimşek(18) ve ağabeyi Serhat Şimşek (23) serinlemek için Atatürk Baraj Göletinin kıyısına gitti. Her iki kardeş bir süre suda serinledikten sonra Bahat Şimşek su içerisinde çırpınmaya başladı.

Kardeşinin çırpındığı gören Serhat Şimşek, kardeşini sudan çıkartmak istedi ancak başarılı olamadı. Kardeşini kurtarmak isteyen Serhat Şimşek de suda çırpınmaya başladı. Her iki kardeşin suda çırpındığı köyün çobanı fark etti. Çoban ve köylüler gölete geldiklerinde iki kardeşi göremedi. Bunun üzerine çoban suya dalarak iki kardeşin cansız bedenini köylülerin yardımı ile sudan çıkarttı.

Bayram öncesi iki kardeşten çok acı haber Kurtarmak istedi ama...

Olay yerine jandarma ve 112 ekipleri çağrıldı. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının yaptığı ön inceleme sonrasında cenazeler Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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