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04.05.2020 - 14:24 |

Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı 2020? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç gün tatil?

Mübarek ay olan Ramazan ayı geldi. Ramazan ayının sonrasında Ramazan Bayramı İslam dünyasında kutlanacak. Yavaş yavaş Ramazan Bayramı'na yaklaşırken bayram tatilinin kaç gün olacağı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diğer taraftan ise bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu. Peki bayram tatili kaç gün olacak 2020?

Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı 2020? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç gün tatil?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı idrak ediliyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının bayramda yapılıp yapılmayacağı ise gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplatından çıkacak karar bekleniyor. Peki bayram tatili kaç gün olacak 2020?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

Ramazan Bayramı'nın 1.günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2.günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3.günü: 26 Mayıs Salı

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kıvanç El'in haberine göre, toplantıda Oktay’ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği “Normalleşme Planı” da görüşülecek. AVM’lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Kabine’de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.

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