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19.05.2020 - 00:48 |

Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı, 81 ilde yasak olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ve Ramazan Bayramı için heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaşımız şimdiden bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar...

Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı, 81 ilde yasak olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı için heyecan dorukta. Corona virüs tedbirleri kapsamında 16-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 23-26 Mayıs tarihlerinde de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Peki milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak: " 81 ilin tamamında bu tarihlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır." dedi..


EGM’den 19 Mayıs’a özel video paylaşımıEmniyet Genel Müdürlüğü(EGM) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, bir video paylaştı.
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