Bayramda nereler açık olacak? Bayramda açık olacak yerler belli oldu! Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Arefe günü yasak var mı, bayram ne zaman kaç gün sürecek?

Bu yıl mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasak açıklaması ardından sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağı ve hangi illerde uygulanacağına yönelik araştırmalar başladı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylı bilgiler.



BAYRAMDA NERELER AÇIK OLACAK?

Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceği geliyor.

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.