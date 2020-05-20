Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek, Arefe günü yasak var mı? Ramazan Bayramı'nda marketler açık olacak mı?

Bu yıl mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasak açıklaması ardından sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağı ve hangi illerde uygulanacağına yönelik araştırmalar başladı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylı bilgiler.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda corona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Sokağa çıkma yasağının bayramda kaç gün olduğu ve arefe günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı bu kapsamda sorgulanıyor. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün, hangi günler sokağa çıkma yasağı var? 23 Mayıs arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, o konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin detayları....



BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili şu bilgileri verdi;



Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecek.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi'nde şu ifadeler yer aldı;



Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.



AFERE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla arefe günü sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulanacak.