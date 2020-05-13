Bayramda sokağa çıkma yasağı mı var? Ramazan Bayramı'nda yasak olacak mı?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Corona virüs nedeniyle birçok alanda önemli tedbirler alınıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ise alınan önlemler arasında bulunuyor. 1 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmıştı. 16-19 Mayıs arasında ise 4 günlük olacak sokağa çıkma yasağı sonrasında ise bayramda da yasak olup olmayacağı araştırılıyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları aktardı:

"16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz. Yaşlılarımız, 17 Mayıs pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir."

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs pazar gününe denk geliyor. Geçtiğimiz haftalarda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının gerçekleştirilmesinden dolayı ve 16-19 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle bayramda da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama gelirse haberde yer alacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı