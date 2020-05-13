MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bayramda sokağa çıkma yasağı mı var? Ramazan Bayramı'nda yasak olacak mı?
ABONE OL
13.05.2020 - 09:21 |

Bayramda sokağa çıkma yasağı mı var? Ramazan Bayramı'nda yasak olacak mı?

16 ve 19 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs tarihinde kutlanacak. Bayrama yaklaşırken 19 Mayıs gibi sokağa çıkma yasağı karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

Bayramda sokağa çıkma yasağı mı var? Ramazan Bayramı'nda yasak olacak mı?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Corona virüs nedeniyle birçok alanda önemli tedbirler alınıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ise alınan önlemler arasında bulunuyor. 1 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmıştı. 16-19 Mayıs arasında ise 4 günlük olacak sokağa çıkma yasağı sonrasında ise bayramda da yasak olup olmayacağı araştırılıyor.  Peki bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları aktardı:

"16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz. Yaşlılarımız, 17 Mayıs pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir."

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs pazar gününe denk geliyor. Geçtiğimiz haftalarda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının gerçekleştirilmesinden dolayı ve 16-19 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle bayramda da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama gelirse haberde yer alacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

Milliyet'te Gündem (13 Mayıs 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Çamlıca kulesinde yangın!

Son dakika... Çamlıca kulesinde yangın!

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

Yazlıkçıların corona virüs korkusu! Evlerinden çıkamıyorlar

Yazlıkçıların corona virüs korkusu! Evlerinden çıkamıyorlar

Sıradaki Haber