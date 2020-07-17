Kurban Bayramı'nda yasak var mı? Cumhurbaşkanı açıklama yaptı! Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz 2020 tarihinde kutlanacak. Kurban Bayramı'na yaklaşırken Bilim Kurulu Üyeleri uyarıda bulundular. Vatandaşlar ise adım adım bayrama yaklaşırken Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirilip getirilmeyeceğini araştırıyor. Peki Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı 2020?

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI 2020?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamayı yaptı;

'Böyle bir adımı atmak şuan zor. Bilim Kurulu ile değerlendirme yapabiliriz. Gündemimizde böyle bir durum yok'

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLAMA YAPTI?

Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım sorumlusu ve Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, eylül ve ekim aylarının Kovid-19 açısından çok kritik olduğunu belirtti.

Yaklaşan Kurban Bayramı’na ilişkin de değerlendirmede bulunan Turan, “Kurban Bayramı çok önemli bir dönemeç. Özellikle kurban kesim yerlerinde kurallara harfiyen uymak gerekiyor. Aile görüşmelerini mümkün olduğu kadar yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Büyüklerimizle telefonla bayramlaşalım. Kalabalık mekanlara girmemeye özen gösterelim” dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof.Dr Mustafa Necmi İlhan da, dünyada virüsün yayılma hızının çok hızlı gittiğini vurguladı. ABD’de virüsün hızını hiç düşürmediğini kaydeden İlhan, “Biz kendi vakalarımızı sıfırlasak bile sınırlarımız açık olduğu müddetçe her zaman Kovid-19 riski olacaktır. Bu nedenle eylül ayında gelebilecek risklere karşı hazırlıklı olmamız gerekli” dedi.