Bayramın 2. gününde marketler açık mı? Kurban Bayramında BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour açık mı?

Bayramın 2. günü içerisinde marketlerde ihtiyacı olan vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Perakende sektöründe hizmet veren ve herkes tarafından bilinen BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour gibi market zincirlerinden düzenli olarak alışverişini yapan veya bayramda evlerinde tükenen ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour mağazalarının bayramın 2. günü içerisinde açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour bugün yani bayramın 2. günü açık mı?

KURBAN BAYRAMINDA BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CARREFOUR MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Kurban Bayramı süresince BİM mağazaları 2 gün süre ile kapalı olacak. Bayramın 1. ve 2. günü kapalı olacak BİM mağazaları bayramın 3. gününden itibaren yeniden hizmet vermeye devam edecek.

A101 mağazaları da benzer bir uygulamayı hayata geçirmiş durumda! Birçok mağazasını bayramın 1. ve 2. Günü kapalı tutacak olan A101, bazı illerde sınırlı sayıda şubesini bayram süresince açık tutmaya devam edecek. Örneğin İstanbul Maltepe'de 5 mağazası varsa bayramın 1. günü içerisinde bir mağaza hizmet verecek.

ŞOK marketler bayram boyunca açık olan marketler arasında yer alıyor. Bayramın 1. Günü saat 14:00-21:00 saatleri arasında çalışacak olan ŞOK marketler, bayramın ikinci gününde ise 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek

Carrefour ve Migros'un bayram boyunca hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.