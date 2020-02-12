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12.02.2020 - 14:14 | | İHA

Bebeğini 13 bin dolara satacaktı!

Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne ve 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Bebeğini 13 bin dolara satacaktı!

Gürcistan Maliye Bakanlığının soruşturma servisi tarafından yapılan açıklamada, bebeğini satmaya çalışan anne ve 6 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 2 doktor ile daha önce benzer suçtan sabıkası bulunan bir kişinin de bulunduğu kaydedildi. Soruşturmada, gözaltına alınanların bebeği 13 bin dolara satıp parayı aralarında paylaşmayı planladıkları ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, 7 kişinin 14 ila 17 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtildi.

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