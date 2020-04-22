MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bebek mezarı ihbarı polisi alarma geçirdi
ABONE OL
22.04.2020 - 10:19 | | İHA

Bebek mezarı ihbarı polisi alarma geçirdi

Adana’da bir hemşire, ölen kedisini ormanlık alana bebek gibi gömünce, olayı gören iki kişinin ihbarıyla polis alarma geçti.

Bebek mezarı ihbarı polisi alarma geçirdi

Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde oturan iki kişi, bir kadının elinde kazma ve kürekle gelerek ormanlık alana bir şey gömdüğünü gördü. Uzak olduğu için ne gömdüğünü tam göremeyen şahıslar, hemen polisi aradı.

Bu arada kadın, olay yerinden ayrıldı. Kadının ayrılmasından sonra olay yerine ulaşan iki kişi, bebek mezarı büyüklüğünde bir mezar olduğunu ve üzerine de bebek kıyafeti konulduğunu gördü. Bir süre sonra da olay yerine polis geldi. Polis de mezar şeklindeki yeri görünce bebek gömülmesi ihtimaline karşılık olay yeri ekiplerine haber verildi. Herhangi bir ihtimale karşı olay yerine bomba ekipleri de geldi.

Bu arada bir vatandaş gelerek mezarın bir kedi mezarı olduğunu, az önce bir hemşirenin ağlayarak gömdüğünü söyledi.

Olay yeri ekipleri de mezarı açıp baktıklarında kedi ölüsü olduğunu gördü. Polis kediyi mezara yeniden gömüp olay yerinden ayrıldı.

Bebek mezarı ihbarı polisi alarma geçirdi

Doktorlar arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası kameradaIraklı Türkmen eğitim müfettişi Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, safra kesesinden rahatsız olan eşinin Avcılar'da özel bir hastaneye getirdi. Ancak iddiaya göre yanlış tedavi uygulanan kadın, 3 ay içerisinde yoğun bakımlık oldu. Tedavinin yapıldığı özel hastanede iki doktor, hastayla ilgili birbirlerini suçlayarak tartıştı. Doktorların "Bu hastaya bakmam" kavgası, güvenlik kameralarına da yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bebek mezarı ihbarı polisi alarma geçirdi

Bebek mezarı ihbarı polisi alarma geçirdi

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

24 Nisan resmi tatil mi? 24 Nisan 2020 idari izin mi olacak, idari izin nedir?

24 Nisan resmi tatil mi? 24 Nisan 2020 idari izin mi olacak, idari izin nedir?

Sıradaki Haber