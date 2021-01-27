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27.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bedelli askerlik 39 bin 788 lira oldu

Yeni askerlik sistemi ile kalıcı hale getirilen bedelli askerlik uygulamasında, 2021 yılı birinci dönem ücreti 39 bin 788 lira olarak belirlendi.

Bedelli askerlik 39 bin 788 lira oldu

Geçen yılın ocak - haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti ikinci yarısında 37 bin 70 TL olmuştu. Bedelli askerlik ücreti, 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Böylece son bir yılda bedelli ücreti yüzde 13.50 oranında zamlanmış oldu. Döviz karşılığı bedelli askerlik yapmak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları ise geçen yılın ikinci yarısında 5 bin 563 euro öderken, bu yıl 4 bin 402 euro ödeyecek. Bedelli askerlik yükümlüleri, 1 ay silah altına alınarak temel askerlik eğitimi alıyor.

 

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