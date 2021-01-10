Bedelli askerlik başvuru sonuçları ocak ayı içerisinde açıklanacak. Net tarihin verilmemesi nedeniyle gün geçtikçe heyecan katsayısı hızla artıyor. "Bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" peş peşe geliyor. İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz belli değil. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.