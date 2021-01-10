MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABONE OL
10.01.2021 - 16:25 |

Bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 30 Aralık'ta son bulan başvuruların ardından binlerce aday sonuçlara odaklanmış durumda... Dillerden düşmeye soru ise "Bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde... İşte detaylar...

Bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik başvuru sonuçları ocak ayı içerisinde açıklanacak. Net tarihin verilmemesi nedeniyle gün geçtikçe heyecan katsayısı hızla artıyor. "Bedelli askerlik başvuru sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" peş peşe geliyor. İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz belli değil. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.

    Kısıtlamayı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştıDiyarbakır'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yasağı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişiye, cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmasına sinirlenen kişi, polisle tartıştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

    Yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

    Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

    Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

    İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

    İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

    Ocak ayında şaşırtan görüntü!

    Ocak ayında şaşırtan görüntü!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet