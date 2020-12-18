Bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç gün? Bedelli askerlik şartları neler, yaş sınırı kaç? İşte başvuru tarihi ve sayısı

Bedelli askerlik yapmak isteyenler, bedelli askerliğe dair en ufak detayları öğrenmek için arayışa geçti. 2020 Yılı Bedelli askerlik başvurusu hakkında yapılan duyuruda son başvuru günü, fiyatı, şartları, yaş sınırının neler olduğu belirtildi. İşte bedelli askerlik yapacak olan vatandaşların sık sık araştırdığı soruların cevapları...

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR?

2020 Bedelli askerlik fiyatı 37.070.64 TL’dir.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NEREYE YATIRILACAK?

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik 21 gündür.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU TARİHLERİ 2020

2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18.00’e kadar tamamlamaları gerekmektedir.



Başvuru işlemi; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar ödenmesini kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.



Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı olan ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.



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BEDELLİ ASKERLİK YAŞ SINIRI KAÇ?

2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, NASIL AÇIKLANACAK?

Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.



Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.