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13.01.2021 - 16:26 |

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?

Bedelli askerlik sonuçları adaylar tarafından bekleniyor. 2020 Bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirildi. Bedelli askerlik başvurularının sonra ermesinden sonra adaylar bedelli askerlik yerleri ile ilgili araştırmalara başladılar. Peki bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?

Bedelli askerlik sonuçları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bedelli askerlik başvurusu yapanlar 2021 sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. MSB bedelli askerlik açıklamaları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki 2021 bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

2020 Bedelli askerli başvuruları 31 Aralık Aralık tarihine kadar yapıldı. Adaylar şimdi ise sonuçları bekliyor. Bedelli askerlik yerleri 2021 yılı Ocak ayında duyurulacak. Bedelli askerlik sonuçları açıklandığı zaman son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDE AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik yerleri belli olduğu zaman sonuçlar e-Devlet üzerinden duyurulacak.

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