Bedelli askerlik ücreti ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik ayrıntıları vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. 2020 Bedelli askerlik başvurusu 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek. Aralık ayının sonuna kadar ödenecek bedelli askerlik ücreti belli oldu. Peki e-Devlet bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılıyor? İşte bedelli askerlik ücreti ile ilgili detqaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2020?

2020 senesi temmuz/aralık dönemi bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak açıklandı. 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak bedelli askerlik başvurularında 37 bin 70 lira bedelli askerlik ücreti geçerli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

MSB, 2020 yılı bedelli askerlik başvurusu ile ilgili şu duyuru gerçekleştirdi;

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18.00’e

kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde

bulunmalarını ve belirtilen bedelin 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar ödenmesini kapsamaktadır. Bu

tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve

“Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama

kaçağı olan ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. Yükümlülerin 31 Aralık 2020 (dahil) saat 18.00’e kadar ödeyecekleri bedel 37.070,64

TL’dir.

d. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım

Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine

yapılabilecektir.

e. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması

halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

f. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile

temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden

duyurulacaktır.

g. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için; yoklama

kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliğe müracaat tarihinden

itibaren 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir.

2. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere

tebliğ mahiyetindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.