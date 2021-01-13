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13.01.2021 - 17:12 |

Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-Devlet Bekçi sınav yeri öğrenme ekranı

Bekçilik sınav giriş belgeleri yayımlandı. 2021 Yılında bekçilik sınavına katılım sağlayacak adaylar, sınav hazırlıklarına devam ederken diğer yandan da bekçilik sınav yerlerini öğrenmek için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden bekçilik sınav giriş belgesi ekranını erişime açtı. Peki 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman? İşte tarihi ve saati...

Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-Devlet Bekçi sınav yeri öğrenme ekranı

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için bekçi olmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini tamamladı. Ardından sınav heyecanına bürünen adaylar, bekçi sınavı ne zaman, bekçi alımı ne zaman tamamlanacak? sorularını araştırmaya başladı. Daha önce belirlenen bekçilik sınav yerleri tarihi ve bekçi sınavı tarihi ise koronavğirüs salgınından dolayı ileri bir tarihe alındı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır. Peki Bekçi alımı sınavı ne zaman? Bekçilik sınav yerleri belirlendi mi, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

16 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılacak olan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecektir.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, giriş belgesi www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır e-Devlet Bekçi sınav yeri öğrenme ekranı

BEKÇİ SINAVI KONULARI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru

Matematik (Ortaöğretim düzeyi) 15 soru

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 sorudan oluşmaktadır.

BEKÇİ MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte ilkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.
Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.
Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.

Sultan Tat davasında flaş gelişme! 'İntihar değil'Antalya'da tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 39 yaşındaki Sultan Tat'ı 'kasten öldürme' suçundan yargılanan erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Tat ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya 'intihar' dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi.
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