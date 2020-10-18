MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bekir Coşkun öldü mü? Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
ABONE OL
18.10.2020 - 22:05 |

Bekir Coşkun öldü mü? Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Yazar Bekir Coşkun hayatını kaybetti. Bekir Coşkun uzun süre kanser tedavisi görüyordu. Peki, Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında öldü?

Bekir Coşkun öldü mü? Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Uzun süredir kanser tedavisi gören Bekir Coşkun hayata gözlerini yumdu. Coşkun'u tanımayanlar, biyografisini merak ederek, Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? sorusunu sormaya başladı.

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'nde geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.

 

'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!

'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar ile görüştü

Sıradaki Haber