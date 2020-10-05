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05.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Beklenen yasa gündeme gelmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan haklarıyla ilgili ciddi yaptırımlar içeren yeni yasa için 2018’de talimat vermişti. Ancak hayvanları öldürenlere ve işkence yapanlara hapis cezası öngören yasa bir türlü Meclis gündemine gelmiyor!

Beklenen yasa gündeme gelmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi Hayvan Hakları Günü’nde uzun süredir beklenen Hayvan Hakları Yasası için çağrıda bulundu. Ancak AK Parti’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayvan haklarını korumaya ilişkin hazırladığı yasa teklifinin ne zaman Meclis gündemine taşınacağı belirsizliğini koruyor. Hayvan hakları savunucuları, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla yaptıkları konuşmalarda, teklifin 1 Ekim’de başlayan yeni yasama yılında yasalaşmasını talep etti.

Parayla kurtuluyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca’da 2018’de hayatını kaybeden ve ölümü toplumda tepki yaratan yavru köpeğin hemen ardından hayvan haklarıyla ilgili ciddi yaptırımlar içeren yeni yasanın hazırlanması talimatı verdi. Meclis’te hayvan hakları için kurulan araştırma komisyonu, Mayıs 2019’dan itibaren yaptığı çalışmalar sonucu 50 maddelik raporunu Meclis Genel Kurulu ile paylaştı. Rapor tavsiye niteliğinde olmasına karşın, belgedeki önerilerin uygulamaya geçebilmesi için yasaya ihtiyaç duyuluyor. Ancak teklif bir türlü yasalaşmadığı için hayvanlara işkence eden, öldüren ve tecavüz edenlere hapis cezası değil, sadece idari para cezaları uygulanabiliyor. Cezai yaptırım olmadığından adli bir ceza uygulanamıyor.

 

Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attıMaltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.Defalarca takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi
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