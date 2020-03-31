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31.03.2020 - 16:50 | | DHA

Belediye girişine dezenfeksiyon kabini

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye girişine corona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon kabini yerleştirdi. Vatandaşlar ve çalışanlar, kabinde dezenfekte olarak belediyeye giriş yapıyor.

Belediye girişine dezenfeksiyon kabini

Gölbaşı Belediyesi, corona virüs salgınına karşı ilçedeki tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, ilçede üretilen yerli dezenfeksiyon kabini belediye girişine yerleştirildi. Belediyeye gelen vatandaşlar ile çalışanlar, elbiseleri ile kabine girerek dezenfekte olup binaya giriş yapıyor.

'VİRÜSÜN TAŞINMASINI ENGELLİYOR'

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye'de toplu yaşam alanlarının, cihazlarla ve elle dezenfekte edildiğini söyleyerek, "Fakat virüsün kıyafetlerle ve ayakkabılarla taşınmasını engelleyecek bir sistem yok. Halkımızın hizmetine sokulan makine, virüsün insanların elbiseleri ve ayakkabıları ile taşınmasını engelliyor. En önemli noktası ise insan sağlığına zarar vermeden, ilaçlama yapabiliyor" dedi.

Pazarcının lahana maskeli corona virüs önlemi gülümsettiBahçelievler’de kurulan bir semt pazarında bir pazarcının corona virüse karşı lahanadan yaptığı maske ile önlem alması görenleri gülümsetti. Öte yandan zabıta ekiplerinin yasağı delerek pazara gelen çocukları pazarın dışarı çıkartmasına vatandaşlar alkış yaparak destek verdi. Çocuklar ise yasaktan haberlerinin olmadığını söyledi.
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