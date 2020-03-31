Belediye girişine dezenfeksiyon kabini

Gölbaşı Belediyesi, corona virüs salgınına karşı ilçedeki tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, ilçede üretilen yerli dezenfeksiyon kabini belediye girişine yerleştirildi. Belediyeye gelen vatandaşlar ile çalışanlar, elbiseleri ile kabine girerek dezenfekte olup binaya giriş yapıyor.

'VİRÜSÜN TAŞINMASINI ENGELLİYOR'

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye'de toplu yaşam alanlarının, cihazlarla ve elle dezenfekte edildiğini söyleyerek, "Fakat virüsün kıyafetlerle ve ayakkabılarla taşınmasını engelleyecek bir sistem yok. Halkımızın hizmetine sokulan makine, virüsün insanların elbiseleri ve ayakkabıları ile taşınmasını engelliyor. En önemli noktası ise insan sağlığına zarar vermeden, ilaçlama yapabiliyor" dedi.