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05.12.2020 - 01:36 | | AA

Belediye otobüsüne yetişemeyen kadının yardımına polis koştu

Adana'da belediye otobüsüne yetişemeyen kadına devriye görevi yapan polis yardım etti.

Belediye otobüsüne yetişemeyen kadının yardımına polis koştu

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda devriye görevi yapan Çukurova Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, bir durakta bekleyen kadını görünce kontrol amaçlı durdu.

Ekipler, 56 yaşındaki Güler Gürkan'ın Yenibey Mahallesi'ne gitmek istediğini ancak otobüse yetişmediğini bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda kaldığını belirledi.

Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Alo 153 hattını arayan ekipler, kadının gideceği güzergahtaki otobüslerin çalışma saatlerinin sona erdiğini öğrendi.

Ekipler, polis aracıyla evine bırakılma teklifini kabul etmeyen ve yaya olarak evine gitmek isteyen Gürkan'ı bir süre takip ederek ikna etmeye çalıştı.

Polisin bir süre sonra ikna ettiği Gürkan, ticari taksiye bindirilerek evine gönderildi.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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