Bera İsminin Anlamı Nedir? Bera Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Bera ismi kullanılan erkek bebek isimlerinden biridir. Bera isminin 3 tane anlamı bulunur. Her bir anlamı da farklı anlamlar içermektedir. Bera isminin kökeni ise Arapçadır. Bera ismi TDK sözlüklerinde yer almamaktadır.

Bera Ne Demek?

Bera demek fazilet demektir. Ayrıca seçkin ve elit olma vasfı anlamına da gelir. Bera isminin bir diğer anlamı ise olgunluk gösteren olgun olan kimse demektir.

Bera İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Bera ismi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde geçmemektedir.

Bera İsminin Özellikleri

Özgürlüklerine düşkünlüğü ile bilinirler. Tutsak yaşamaktan ve esaret altında yaşamaktan hiç hoşlanmazlar. Liderlik ruhlarında ve fıtratlarında vardır. Her zaman yönetmeyi ve emir vermeyi severler. Monotonluktan yani sıradanlıktan kesinlikle hoşlanmazlar. Yeni aktiviteler keşfetmeyi yeni uğraşlar edinmeyi severler. Fiziksel yapıları da gelişmiştir. Spora da ayrıca ilgi duyarlar. Oldukça neşeli ve zeki kimselerdir. Bulundukları ortamda konuşmaları ile zekalarından söz ettirirler. Karşı cins ile ilişkileri de iyidir.