Berat İsminin Anlamı Nedir? Berat Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Berat, Türk diline Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Daha sonraki yıllarda isim olarak da tercih edilmiştir. Kelime anlamı olarak çok derin manalar içermektedir.

Berat Ne Demek?

Berat, kelime anlamı olarak farklı anlamları içermektedir. Öncelikle resmi belge, imtiyaz belgesi anlamlarında kullanılmakta olan bir kelimedir. Osmanlı döneminde devlet işlerinde sıklıkla tercih edilmekte olan bir kelimeydi. Ayrıca bu isim kurtuluş nişanesi gibi derin manalar da taşımaktadır.

Kişilere verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazlarını gösteren belgeye verilen isimdir.

İmtiyaz belgesi, nişan, hak ve ayrıcalık anlamlarını içerdiği de bilinen bir gerçektir. İsim olarak kullanıldıktan sonra onurlandırılmış anlamı kalıp olarak yerleşmiştir. Ayrıca Berat ismi dini anlamı da dikkate alınarak erkek çocuklarına verilmiştir. Bazı yerlerde Berat ismi her iki cinsiyet için de tercih edilmiştir.

Berat İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Berat ismi, dini anlamı da göz önünde bulundurularak kullanılan bir isimdir. Arapça kökenli bir kelimedir. Kurtuluş anlamına gelen Beraat gecesi dikkate alınarak kullanılagelen bir isimdir. Ancak yapılan araştırmalar Berat isminin Kuran'da herhangi bir ayette geçmediğini gözler önüne sermiştir. Dini anlamı olan, Arapça bir isim olan Berat ismi bu duruma rağmen Kuran'ı Kerim'de yer almamaktadır.