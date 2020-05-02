Berber ve kuaförler ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Berber ve kuaförler ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 11 Mart tarihinden itibaren gönüllü karantinada olan evinde çalışma imkanı olanlar, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların en fazla merak ettikleri konu başlıkları arasında Berber ve Kuaförler ne zaman açılacak sorusu geliyor. Fox TV ekranında İlker Karagöz'ün konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

BERBER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Fox TV ekranında yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta sonu programına konuk olan Prof. Dr. Levent Yamanel, Berber ve kuaförlerin açılmasının Mayıs ayı içerisinde açılmasının pek mümkün olmadığı yakın temasın ve bulaş riskinin yüksek olduğu berber ve kuaförlerin Haziran ayından itibaren açılabileceğini duyurdu.