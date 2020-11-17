Berberler, kuaförler, cafeler (kafe), lokantalar, restoranlar kapandı mı, kapanacak mı?

Koroanavirüs hasta sayıları 3 bini de geçmiş durumda... Vefat sayıları gün geçtikça artıyor. Her gün tedbir uygulamaları gelirken yeni yasak ve kısıtlamaların olup olmayacağı vatandaşların akıllarında soru işareti bırakıyor. Sıklıkla Berberler, kuaförler, cafeler, lokantalar, restoranlar kapandı mı, kapanacak mı? sorusu yöneltiliyor.

BERBERLER, KUAFÖRLER, CAFELER, LOKANTALAR, RESTORANLAR KAPANACAK MI?

Berberler, kuaförler, cafeler, lokantalar, restoranların henüz kapanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmış değil. Gözler bugünkü Kabine toplantısı sonrası alınacak kararlarda...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İHTİMALİ

Gündeme gelen tüm bu konular bugün Kabine Toplantısı'nda da gündeme gelecek. Virüsün ne zaman kötü seyrinden bahsedilse kısıtlama kararları da gündeme geliyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin.

Tedbirler sonrasında salgın istenen düzeyde azalma görülmezse hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tavsiye edildi Bilim Kurulu'nda. Buna ilişkin de özellikle önümüzdeki günler belirleyici olacak.

Özellikle riskli illerde olumlu yönde seyir görülmezse bu yönde bir adım gelebilir ki bugün de Kabine Toplantısı'nda konuşulacak en önemli konular arasında bu bulunuyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Belki de en önemli konu eğitim, okullar... Kurul toplantısında yüz yüze eğitim de gündeme gelmişti dün. Bir süredir eğitim yüz yüze devam ediyor. Yüz yüze eğitime kademeli olarak bir geçiş gerçekleştirilmişti.

Ancak daha sonra bir ara tatille bu hafta okullara kısa bir ara verildi. İşte bu ara tatilin uzatılması da gündemde. Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir karar çıkarsa 16-20 Kasım'da devam eden ara tatilin daha da uzatılması gündemde olacak. Okullar daha geç açılabilecek.

Bir diğer konu ise; Türkiye'de 1 yıldır koronavirüs tedbirlerini konuşuyor ve Ocak, Şubat döneminden itibaren alınan tedbir kararları var. Dünkü toplantıda Mayıs ayında alınan tedbirlere dönülmesi kararı alındı.

SAAT KISITLAMASI

Bu yönde aslında kafelere, kalabalık ortamların bulunduğu yerlere saat kısıtlaması getirilmesi gündeme getirildi. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir adım atılmış kalabalıkların sıkça görüldüğü kafeler, AVM, restorant gibi yerlerde saat kısıtlaması getirilmiş ve 22.00 olarak belirlenmişti.

Eğer bu yönde bir adım atılırsa saat 22.00'den önce sosyal hayatın kısıtlanması söz konusu olabilir. Buradaki saatin erkene geçilmesi gündeme gelebilir.

ÖNCELİK KRİTİK 5 İLDE

Riskli iller dedik... İstanbul, Bursa, Gaziantep, Ankara ve İzmir burada öne çıkıyor. Vaka sayılarındaki artış bu şehirlerde oldukça fazla. Eğer bir kısıtlama kararı alınacaksa sokağa çıkma kısıtlaması gibi, sosyal hayatın kısıtlanması gibi başlangıçta bu illerde alınması istendi Bilim Kurulu'nda. Yine Kabine Toplantısı'nda da bu konular gündeme gelecektir.

İSTANBUL'DA YENİ KORONA KARARLARI

İBB, Covid 19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak bir takım tedbirler aldı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi.