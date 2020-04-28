Corona virüsün mağdur ettiği bir alan da berber ve kuaförler... Yaklaşık bir aydır kapalı olan dükkanlar nedeniyle vatandaşlar da zor günler geçiriyor. Saçını kestirmek isteyen ve iş yeri sahipleri 'Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? SOn gelişmeler neler?' diye soruyor.

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü nedeniyle berberler ve kuaförler geçici süreliğine kapatılırken henüz ne zaman açılacağı konusunda net bir tarih yok.

CEZA NE KADAR?

Yasağa uymayan ve dükkanlarını yasak süresinde açan berberlere veya evlere tıraşa gidenlere 3 bin 150 lira ceza kesiliyor.