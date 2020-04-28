28.04.2020 - 10:02 |
Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Son gelişmeler neler?
Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bu soru sıklıkla soruluyor. İş yeri sahipleri zor günler geçirirken saç nedeniyle mağdur olan vatandaşlar da bir an evvel berber ve kuaförülerin açılmasını istiyor. İşte konu hakkındaki detaylar...
Corona virüsün mağdur ettiği bir alan da berber ve kuaförler... Yaklaşık bir aydır kapalı olan dükkanlar nedeniyle vatandaşlar da zor günler geçiriyor. Saçını kestirmek isteyen ve iş yeri sahipleri 'Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? SOn gelişmeler neler?' diye soruyor.
BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Corona virüsü nedeniyle berberler ve kuaförler geçici süreliğine kapatılırken henüz ne zaman açılacağı konusunda net bir tarih yok.
CEZA NE KADAR?
Yasağa uymayan ve dükkanlarını yasak süresinde açan berberlere veya evlere tıraşa gidenlere 3 bin 150 lira ceza kesiliyor.
Yeni dünyanın kilosu 7 ila 10 liraya alıcı buluyorANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mart ayında hasadı başlayan yeni dünyanın kilosu 7 ila 10 lira arasında satılıyor. Üretici Kemal Özarslan, "5 yeni dünya ağacımdan, ağaç başı 300 kilo civarlarında meyve hasat ediyorum. Sezonda ortalama 1,5 ton meyve hasadı yapıyorum. Yıllık yeni dünya ağaçlarımdan 7 ila 10 bin lira arasında kazanç elde ediyorum" dedi.