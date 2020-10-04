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04.10.2020 - 07:00 | | MELTEM GÜNAY İstanbul

Beren’in büyük zaferi

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden eğitim bursu alan ilk Türk olan ve damağa yerleştirilerek ağız içinden biyometrik verilerin alınmasını sağlayan bir cihaz tasarlayan Beren Kayalı (26), İngiltere’de katıldığı “Project Stealt Tech Proje” yarışmasında halk oylamasında birinci olmayı başardı.

Beren’in büyük zaferi
MELTEM GÜNAY İstanbul

En yakın rakibine 4 bin oy fark atan Kayalı, haberin Milliyet’te yayımlanmasının ardından Türkiye’den kendisine binlerce oy geldiğini belirtti.

‘Milliyet’e teşekkür’

İstanbul’da Darüşşafaka’yı bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olan ve eğitimini İngiltere’de Imperial College London’da sürdüren Beren Kayalı, yarışmada 28 bin oyla birinci oldu. Kayalı, “Türkiye’den beni destekleyen başta Milliyet olmak üzere okullarıma, sivil toplum örgütlerine ve herkese teşekkür ederim. Bilimin bu ülke topraklarında kabul görebildiğini bir kez daha gördük. Yarışma yönetimi bu kadar oyu nasıl aldınız diye sorduğunda Milliyet’in haberini göstereceğim” dedi.

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