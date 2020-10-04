Beren’in büyük zaferi

En yakın rakibine 4 bin oy fark atan Kayalı, haberin Milliyet’te yayımlanmasının ardından Türkiye’den kendisine binlerce oy geldiğini belirtti.



‘Milliyet’e teşekkür’



İstanbul’da Darüşşafaka’yı bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olan ve eğitimini İngiltere’de Imperial College London’da sürdüren Beren Kayalı, yarışmada 28 bin oyla birinci oldu. Kayalı, “Türkiye’den beni destekleyen başta Milliyet olmak üzere okullarıma, sivil toplum örgütlerine ve herkese teşekkür ederim. Bilimin bu ülke topraklarında kabul görebildiğini bir kez daha gördük. Yarışma yönetimi bu kadar oyu nasıl aldınız diye sorduğunda Milliyet’in haberini göstereceğim” dedi.