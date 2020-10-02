Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden eğitim bursu alan ilk Türk olan ve damak içine yerleştirilerek ağız içinden biyometrik verilerin alınmasını sağlayan bir cihaz tasarlayan Beren Kayalı (26), “Tata Varsity Pitch 2020” yarışmasında birinci olabilmek için destek bekliyor. Halk oylamasında birincilik kazanacak proje, direkt finale çıkma şansını yakalayacak. Oylama bugün saat 14.00’e kadar sürecek.



Babasını 1999 yılında kaybettikten sonra annesinin yönlendirmesiyle 2003 yılında Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okula başlayan ve 10 yıl boyunca eğitimini burada sürdüren Kayalı, okulun robot takımına girdi.



Proje hazırladılar



Takımla birlikte kazandıkları başarılar onu ABD’de yapılan robot yarışmalarına katılmasını sağladı. Başarılı lise hayatından sonra Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği’ne giren Kayalı, mezuniyetinin ardından inovasyon ve dizayn alanında master yapmak için İngiltere’de bulunan Imperial College London’a başvurdu. İki yıllık master için gerekli olan 100 bin Pound’un bir kısmı Darüşşafaka ve Kayalı’ya güvenen insanların desteği ile toplandı.



Birinci yılın ardından ise Kayalı bu kez burs için İngiltere Kraliyet Ailesi’ne bağlı Royal Commission 1851 Kraliyet Akademisi’nin verdiği burs programına başvurdu. Sadece oturum hakkı olan insanlara verilen burs programına başarılı çalışmalarıyla girmeye hak kazanan Beren Kayalı, bu bursu almayı başaran ilk Türk oldu.



Master programını sürdürürken okul için ekibiyle birlikte bir grup projesi yapan Beren Kayalı, yarışmaya katıldığı projesini şu sözlerle anlattı:

“Bunun için ağızdan biyometrik data alabilen giyilebilir bir cihaz tasarladık. Okulun patent programına başvurduk ve projemiz patent hakkı kazandı. Düşünün, damağınıza ikinci bir deri gibi oturarak sizin tükürüğünüzden ve ağız içinizden datalar alıyor. Bu proje ileride insanların kan tahlili yaptırmak için iğne olmalarına gerek kalmamasını sağlayacak. Bu biyometrik dataları akıllı cihazlar üzerinden doktorunuza iletebilecek.



Ödül 15 bin Pound



Mesela şu anda kovid nedeniyle hem İngiltere’de hem de Türkiye’de insanlar doktora gitmeye tahlil yapmaya korkuyorlar. Oysa böyle bir cihazla kendi tahlillerini kendileri yaparak doktorlarına iletebilirler. Biz böyle bir cihaz tasarladık ve bunun patentini aldık. Ama bu projeyi hayata geçirmek ve cihazı üretebilmemiz için para bulmamız gerekiyor. Bu noktada da bu yarışma bizim için çok önemli. Çünkü bu yarışmadan kazanacağız 15 bin Pound’luk ödül ile ekibimizi geliştirebilir ve bu teknolojiyi hayata geçirebiliriz. Cihaz üzerinde çalışmalara başlayabiliriz.”



Oylama bugün 14.00’te bitiyor



İngiliz ekiple başa baş giden Kayalı’ya destek vermek istiyorsanız siz de “https://bit.ly/2Gsa57F” adresinden bugün saat 14.00’a kadar oylamaya katılabilirsiniz.