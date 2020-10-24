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24.10.2020 - 15:10 | | DHA

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan Akpolat, hastalığa yakalandığını, "Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." notuyla paylaştı.

Suç örgütü lideri Guram Chıkladze Beşiktaş'ta yakalandıSuç örgütü lideri Gürcistan uyruklu Andri Malyi takma isimli Guram Chıkladze ve iki koruması Beşiktaş'ta kaldıkları lüks otele düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Daha önce tutuklanarak sınır dışı edilen Guram Chıkladze'nin, Andri Malyi adına kayıtlı yeni pasaportla yeniden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.
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