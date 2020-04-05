05.04.2020 - 08:24 | | DHA
BeÅŸiktaÅŸ'ta demirli lüks tekne battÄ±
BeÅŸiktaÅŸ Bebek Sahili'nde demirli, Â bir turizm organizasyon firmasÄ±na ait EYP isimli tekne henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle su alarak battÄ±. Â
Olay saat 06:00 sÄ±ralarÄ±nda, Cevdet PaÅŸa Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Sahilde demirli bulunan, turizm-organizasyon iÅŸleri yapan bir firmaya ait olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen EYP isimli lÃ¼ks tekne henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle su almaya baÅŸladÄ±. KÄ±sa sÃ¼re sonra tekne yan yattÄ±.
Olay yerine gelen Deniz Polisi teknede inceleme yaptÄ±. DiÄŸer tekne Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan haber verilen EYP isimli lÃ¼ks teknenin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, teknenin battÄ±ÄŸÄ±ndan haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, â€œTeknenin nasÄ±l battÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. Olay anÄ±nda burada deÄŸildim" dedi.
Teknenin neden battÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lacak olan incelemelerin ardÄ±ndan belirlenecek.
Polis havadan helikopterle uyardÄ±: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgÄ±nÄ± için alÄ±nan önlemler kapsamÄ±nda, helikopterlerle vatandaÅŸlara anons yaparak, "Kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve çevrenizdekilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için evinizde kalÄ±n. 65 yaÅŸ üstü ve 20 yaÅŸ altÄ± vatandaÅŸlarÄ±n sokaÄŸa çÄ±kmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.