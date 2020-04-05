Olay saat 06:00 sÄ±ralarÄ±nda, Cevdet PaÅŸa Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Sahilde demirli bulunan, turizm-organizasyon iÅŸleri yapan bir firmaya ait olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen EYP isimli lÃ¼ks tekne henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle su almaya baÅŸladÄ±. KÄ±sa sÃ¼re sonra tekne yan yattÄ±.

Olay yerine gelen Deniz Polisi teknede inceleme yaptÄ±. DiÄŸer tekne Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan haber verilen EYP isimli lÃ¼ks teknenin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, teknenin battÄ±ÄŸÄ±ndan haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, â€œTeknenin nasÄ±l battÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. Olay anÄ±nda burada deÄŸildim" dedi.

Teknenin neden battÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lacak olan incelemelerin ardÄ±ndan belirlenecek.