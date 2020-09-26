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26.09.2020 - 12:01 | | DHA

Beyoğlu’nda HES kodu olmayanlar belediyeye giremeyecek

İstanbul Beyoğlu Belediyesi, korona virüs salgınına karşı Türkiye’de 'Güvenli Alan' uygulamasını başlattı. Uygulama ile belediyenin tüm hizmet binalarına girişlerde HES kodu kullanımı zorunlu hale getirildi.

Beyoğlu Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Kırıkkale’de pilot uygulama olarak hayata geçirilen ‘Güvenli Alan’ uygulamasını başlattı. Proje kapsamında Beyoğlu Belediyesi’nin başkanlık binası ile ek hizmet binalarına girişlerde HES Kodu kullanılması zorunlu hale getirildi. Uygulama ile belediye personeli ve vatandaşlar HES Kodunu görevlilere göstererek hizmet binalarına giriş yapabilecekler.

GÜVENLİ ALAN QR CODE İLE RİSK MİNİMUMA İNDİRİLDİ

Proje kapsamında hayata geçirilen bir diğer yenilikte Güvenli Alan QR Code uygulaması oldu. Beyoğlu Belediyesi’nin hizmet binaları başta olmak üzere ilçede bulunan tüm iş yerlerinin girişlerine Güvenli Alan QR Code’ları yerleştirildi. Vatandaşlar belediyenin hizmet binalarına ve ilçede bulunan iş yerlerine giriş yaparken ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden Güvenli Alan QR Code’nu okutarak bina içerisinde herhangi bir risk olup olmadığını görebilecekler.

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