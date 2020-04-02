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02.04.2020 - 08:09 | | DHA

Beyoğlu'nda iş hanının çatısı alev alev yandı

Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatı katında yangın çıktı. Yangında iş hanında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda iş hanının çatısı alev alev yandı

Yangın, Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Şimşir Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında çıktı. Sokak üzerinde bulunan beş katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edilerek olaya müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

İŞ HANINDA KALAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İş hanında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine itfaiye ekipleri olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görülmesi üzerine sağlık ekipleri devreye girdi.

Yapılan sağlık kontrollerinde 30 yaşlarında olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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