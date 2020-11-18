MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beyoğlu’nda panik anları! Vatandaşlar sokağa döküldü
ABONE OL
18.11.2020 - 15:09 | | İHA

Beyoğlu’nda panik anları! Vatandaşlar sokağa döküldü

İstanbul Beyoğlu’nda bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Beyoğlu’nda panik anları! Vatandaşlar sokağa döküldü

Olay, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Turnacı Başı Caddesi, Kocaağa Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın en üst katında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa süre içerisinde dumanlar bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Çıkan yangında ölen ya da dumandan zehirlenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının çıktığı sokakta bulunan vatandaşların da panikle sokağa döküldüğü görüldü. Bazı vatandaşlar ise yangını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Bebeğini düşmekten son anda kurtardıVietnam'da bir anne, 10 aylık bebeğini yataktan düşmek üzereyken son anda kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisle fuhuş pazarlığı emniyette bitti

Polisle fuhuş pazarlığı emniyette bitti

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

İETT otobüsünde panik anları: Bir anda alev aldı

İETT otobüsünde panik anları: Bir anda alev aldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet