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16.09.2020 - 18:05 | | AA

Beyrut'taki patlamada hasar gören donanma gemizi Aksaz'da yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait geminin bakım ve onarımının Aksaz'da yapıldığını bildirdi.

Beyrut'taki patlamada hasar gören donanma gemizi Aksaz'da yapıldı

 Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS BIJOY, Aksaz'da havuzlanmış, bakım ve onarımı yapılmış, harekata hazır hale getirilerek BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevine devam etmek üzere Aksaz'dan ayrılmıştır." bilgisi paylaşıldı

35 derece sıcaklıkta eğitimAntalya'da özel harekat polisleri, 35 derece sıcaklıkta eğitim yaptı. 3 aşamalı eğitimde önce bir eve baskın yapan polisler, ikinci aşamada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdi. Son aşamada ise 8 kişilik bir özel harekat timine düzenlenen saldırı, 2 özel harekat polisi tarafından dakikada 1200 mermi atan yerli ve milli 'FN' adlı uzun namlulu tüfekle geri püskürtüldü.
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