Beyrut'taki patlamada hasar gören donanma gemizi Aksaz'da yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS BIJOY, Aksaz'da havuzlanmış, bakım ve onarımı yapılmış, harekata hazır hale getirilerek BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevine devam etmek üzere Aksaz'dan ayrılmıştır." bilgisi paylaşıldı





Beyrut’ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS BIJOY, Aksaz’da havuzlanmış, bakım ve onarımı yapılmış, harekâta hazır hale getirilerek BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevine devam etmek üzere Aksaz’dan ayrılmıştır.#MSB #TSK pic.twitter.com/b94EyQMGq2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2020