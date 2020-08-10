Bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki İsmail, hayatını kaybetti

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Günaydın, Abdurrahman B. (23), Sinan Y. (23) ve Muratcan B. (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Günaydın ve Abdurrahman B. göğsünden, Muratcan B. ise elinden yaralandı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsmail Günaydın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, göğsünün altından yaralanan Abdurrahman B.’nin ise tedavisi sürüyor. Tedavi edilen Muratcan B. ile olay yerinden kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan Sinan Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.