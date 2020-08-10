Bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki İsmail, hayatını kaybetti

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Günaydın, Abdurrahman B. (23), Sinan Y. (23) ve Muratcan B. (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Günaydın ve Abdurrahman B. göğsünden, Muratcan B. ise elinden yaralandı.
Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsmail Günaydın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, göğsünün altından yaralanan Abdurrahman B.’nin ise tedavisi sürüyor. Tedavi edilen Muratcan B. ile olay yerinden kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan Sinan Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Endonezya'daki Sinabung Yanardağı’nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldiEndonezya'nın Sumatra adasındaki Sinabung Yanardağı Pazartesi günü üç gün içinde ikinci kez patladı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. PVMBG yetkilisi Simpang ve Merdeka bölgelerindeki yerel halk ve turistleri etkili olan kül yağmurlarına karşı uyarıda bulundu.Öte yandan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.