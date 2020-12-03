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03.12.2020 - 18:52 |

Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen nereli, kaç yaşında?

Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılarak adını duyuran Bilal Göregen'in hayatına dair ayrıntılar araştırılıyor. Görme engelli genç, yeteneği ve sesiyle dinleyenleri büyülemişti. İşte, Bilal Göregen biyografisi...

Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen nereli, kaç yaşında?

Bilal Göregen, Yetenek Sizsiniz yarışması öncesi katıldığı başka bir programda seslendirdiği 'Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince' şarkısı ile birçok kişi tarafından tanınır hale geldi. Göregen, Hatay'da doğdu ve İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. 

BİLAL GÖREGEN KİMDİR?

Göregen, ilkokulu Hatay Dörtyol'da tamamladı, ardından Kahramanmaraş'ta Lise eğitimini sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünü'nde eğitimini tamlayan Bilal Göregen, Hatay Dörtyol'da doğdu. Baba tarafından aslen Bitlisli'dir. 7 kardeşi vardır. Görme engellidir ancak sesi ve enstrümanları taklit edebilme yeteneği ile popüler oldu. 

Yetenek Sizsiniz yarışması öncesi Sıradışı isimli programa katılmış ve Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince adlı parçayı seslendirmiştir. Yetenek Sizsiniz yarışmasında ise finale kadar yükselmiş finalde 2. olmuştur. Bugüne kadar Bu Adam Benim Babam, Yeşil Başlı Gövel Örder, Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince, Emmoğlu, Yaralıyım gibi bir çok parçayı başarı ile seslendirmiş ve beğeni kazanmıştır.

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