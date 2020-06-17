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17.06.2020 - 14:47 | | DHA

Bilecik’te define arayan 6 şüpheliye suçüstü

Bilecik’te izinsiz kazı yapıp, define ararken suçüstü yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı.

Bilecik’te define arayan 6 şüpheliye suçüstü

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Sırhoca köyünde İ.T., İ.K., S.A., Ş.A., E.Ö. ve S.K.’yi define ararken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 30 muhtelif kazı malzemesine de el konuldu.

 

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