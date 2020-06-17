Bilecik’te define arayan 6 şüpheliye suçüstü

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Sırhoca köyünde İ.T., İ.K., S.A., Ş.A., E.Ö. ve S.K.’yi define ararken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 30 muhtelif kazı malzemesine de el konuldu.
Son Dakika: Haftanin bölgesindeki terör hedefleri tam isabetli atışlarla yerle bir edildiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.