MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bilecik'te tarihi eser için kazı yapanlara suçüstü
ABONE OL
15.07.2020 - 15:18 | | İHA

Bilecik'te tarihi eser için kazı yapanlara suçüstü

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Bilecik'te tarihi eser için kazı yapanlara suçüstü

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Gündüzbey Köyünde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda tarihi eser bulmak maksadıyla arama ve izinsiz kazı yaptıkları esnada 3 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan A.O.K, O.Y. ve E.D. isimli şahıslarla birlikte 3 adet detektör, 1 adet noktalayıcı pointer ile kazı esnasında kullanılan 8 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler haklarında yasal işlem başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memurunun ailesini aradıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Memuru Çağdaş Arslan’ın ailesini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı diledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 LGS sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bakan Selçuk duyurdu! LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

2020 LGS sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bakan Selçuk duyurdu! LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

15 Temmuz şehitleri yurt dışında da anılıyor

15 Temmuz şehitleri yurt dışında da anılıyor

Sıradaki Haber