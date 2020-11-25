Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca son dakika açıklamalarında bulunacak

Koronabirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman olacak? Vatandaşlar koronavirüs ile ilgili son değerlendirmeleri merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca son dakika açıklamalarında bulunacak. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte güncel verilere göre dün 162 bin 131 test yapıldı, 7381 kişide Covid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 161 hasta vefat etti, 3678 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

KORONA VİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak. Bakan Koca'nın saat 19.00'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.