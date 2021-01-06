Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanır?

Koronavirüs pandemisi ile gündemin önemli ana maddelerinden olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bilim Kurulu toplantısı hangi tarihte? Bir dizi kovid-19 tedbirlerinin de değerlendirildiği kritik toplantıya Bakan Koca başkanlık yapıyor. Bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının ana maddesinin ise Çin'den gelen korona aşısı ile yerli aşı olması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Salgına dair önemli başlıkların ele alınarak tartışıldığı Bilim Kurulu toplantısının 6 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca önderliğinde 7 Ocak Perşembe günü bir araya geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, yarın saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.