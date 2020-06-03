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03.06.2020 - 12:54 |

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Corona virüs salgını sonrasında Türkiye'de Bilim Kurulu oluşturdu. Bilim Kurulu'nda salgın ile ilgili konular ele alınıyor. Bugün Corona virüs Bilim Kurulu toplanacak. Peki Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Corona virüs için alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar vermesiyle birlikte 1 Haziran tarihinde normalleşme süreci başladı. Bugün Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilece ve sonrasında ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Bilim Kurulu toplantısında elen alınacak konular merak ediliyor. İşte Bilim Kurulu toplantısı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı saat ile ilgili detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Corona Virüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak

2 MAYIS SALI TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

TEST SAYISI: 32.325

VAKA SAYISI: 786

CAN KAYBI: 22

İYİLEŞEN SAYISI: 974

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.103.044

TOPLAM VAKA SAYISI: 165.555

TOPLAM CAN KAYBI: 4.585

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 129.921

Sitedekilerin başıboş köpek korkusu! Dışarı çıkana saldırıyorlarAntalya'nın Kundu oteller bölgesindeki yaklaşık 2 bin nüfuslu sitede oturanları, başıboş köpek korkusu sardı. Onlarca köpeğin bulunduğu bölgede son olarak Hatice Üstün (70), hayvanların saldırısına uğramak üzereyken, komşusu tarafından kurtarıldı.
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