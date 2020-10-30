Bilim Kurulu Ã¼yesi: AylardÄ±r koronavirÃ¼s hastalarÄ±na bakÄ±yorum ve hastalanmadÄ±m

Ankara Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim DalÄ± Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi ve Bilim Kurulu Ã¼yesi Prof. Dr. Alpay Azap, havalarÄ±n soÄŸumasÄ± ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±yla birlikte tÃ¼m dÃ¼nyada koronavirÃ¼steki olgu sayÄ±larÄ±nÄ±n hÄ±zla artmasÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yleyerek, "TÃ¼m dÃ¼nyada olgu sayÄ±larÄ± hÄ±zla tÄ±rmanÄ±yor. Her gÃ¼n yeni rekorlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Amerika, Fransa, Ä°spanya, Ä°talya pek Ã§ok kuzey yarÄ±m kÃ¼re Ã¼lkesi bu sorunu ÅŸimdi yaÅŸÄ±yor. Bizim Ã¼lkemizde de aynÄ± ÅŸekilde yetkililerin de en Ã¼st dÃ¼zeyde yaptÄ±klarÄ± uyarÄ±lar da bunun bir gÃ¶stergesi. Olgu sayÄ±larÄ±nÄ±n hÄ±zla tÄ±rmanmaktaÂ olduÄŸunu, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda daha da artacaÄŸÄ±nÄ± bekliyoruz"Â dedi.



'KORUYUCULUK 2 KAT ARTIYOR'



Prof. Dr. Azap, en baÅŸtan beri sÃ¶yledikleri kurallarÄ±n geÃ§erli olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, "Bu salgÄ±nÄ±n dÃ¼nya Ã¼zerinde dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 9 ay boyunca bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶neriler sÄ±nanmÄ±ÅŸ oldu ve etkili bir ÅŸekilde koruma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶sterilmiÅŸ oldu. Nedir o Ã¶neriler; fiziki mesafeyi koruyacaÄŸÄ±z. KapalÄ± mekanlarda fiziki mesafeyi, 1 metrelik mesafeyi daha da artÄ±rmak gerekir. Bu Ã¶nlemler bizim karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z virÃ¼s miktarÄ±nÄ± belirliyor. Biz ne kadar Ã§ok Ã¶nlem alÄ±rsak o kadar az bir virÃ¼sle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rÄ±z, vÃ¼cudumuza az virÃ¼s girmiÅŸ olur ve o kadar da hafif hastalÄ±k geÃ§iririz veya hiÃ§ hastalanmayÄ±z. Ã–rneÄŸin fiziki mesafeyi 1 metreden 2 metreye Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda koruyuculuk ikiÂ kat artÄ±yor. Yani bu mesafe ne kadar artarsa o kadar iyi"Â diye konuÅŸtu.



'1 SAAT Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE 6 DEFA HAVALANDIRINâ€™



KapalÄ± ortamda havalandÄ±rmanÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Prof. Dr. Azap, "En gÃ¼zeli aslÄ±nda doÄŸal havalandÄ±rma dediÄŸimiz pencereleri, kapÄ±larÄ± aÃ§arak odayÄ± havalandÄ±rmak. MÃ¼mkÃ¼nse 1 saat iÃ§inde 6 defa 5â€™er dakika pencere kapÄ± aÃ§Ä±p havalandÄ±rmayÄ± saÄŸlamak gerekiyor. Ama ne kadar yapÄ±labilirse o kadar karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z virÃ¼sÃ¼ azaltacaktÄ±r. Hep mantÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n o olmasÄ± lazÄ±m; karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z virÃ¼sÃ¼ azaltma yÃ¶nÃ¼nde davranacaÄŸÄ±z. O yÃ¼zden ne kadar havalandÄ±rabiliyorsak koÅŸullarÄ±mÄ±z buna ne kadar izin veriyorsa o kadarÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z.Â Merkezi havalandÄ±rma olan yerlerde o kurallar Ã§ok net belirlendi. DÄ±ÅŸarÄ±dan yÃ¼zde yÃ¼z temiz hava alÄ±nÄ±p iÃ§eriye verilecek, iÃ§erideki kirli hava dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lacak. Bunlara dikkat edildiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de virÃ¼s bulaÅŸmÄ±yor" dedi.



'Ã‡Ä°FT MASKEYÄ° Ã–NERMÄ°YORUM'



AynÄ± ÅŸeyin maske iÃ§in geÃ§erli olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Prof. Dr. Azap, Ã§ift maske ile ilgili Ã¶nerileri deÄŸerlendirdi. Prof. Dr. Azap, "Åžu an iÃ§in elimizde Ã§ift maske kullanÄ±mÄ±nÄ± destekleyecek bir bilimsel bilgi yok, bunun daha iyi koruduÄŸunu sÃ¶yleyen bir bilgi yok. Ã–nemli olan kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tek maskenin, tÄ±bbi maskenin 3 katlÄ± arada bir geÃ§irmez tabaka olan kurallara uygun Ã¼retilmiÅŸ maske olmasÄ±. BÃ¶yle bir maske takmak zaten etkili bir koruma saÄŸlÄ±yor. YÃ¼zde 65 ile 85 oranÄ±nda sadece bu maske virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸmasÄ±nÄ± engelliyor. 2â€™nci maske takmanÄ±n ÅŸÃ¶yle bir zararlÄ± durumu olabilir; bu tek maske bile Ã§ok kayÄ±yor ve ikide bir dÃ¼zeltmek zorunda kalabiliyoruz. O yÃ¼zden de elimizi yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze gÃ¶tÃ¼rmek zorunda kalÄ±yoruz. EÄŸer 2 maske olursa bu Ã§ok daha fazla olacak. 2 maske birbirinin Ã¼zerinden daha Ã§ok kayacak, gÃ¶zÃ¼mÃ¼ze deÄŸecek daha Ã§ok dÃ¼zeltmek zorunda kalacaÄŸÄ±z. O yÃ¼zden kendi ellerimizle kendimize enfekte etme riski var. Ben bu iÅŸle uÄŸraÅŸan bir klinisyen olarak kesinlikle Ã§ift maskeyi ÅŸimdiki bilimsel bilgilere dayanarak da Ã¶nermiyorum. Tek ve doÄŸru bir maske kullanÄ±mÄ± etkili koruma saÄŸlayacaktÄ±r"Â ifadelerini kullandÄ±.



'AYLARDIR HASTALANMADIM'



Prof. Dr. Azap, her gÃ¼n koronavirÃ¼s hastalarÄ±nÄ±n odasÄ±na girdiÄŸini,Â onlarÄ± muayene ettiÄŸini ve bunu yaparkenÂ maske taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â 1 metreden fazla yaklaÅŸÄ±yorsa gÃ¶zlÃ¼k kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Prof. Dr. Azap,Â "Sadece gÃ¶zlÃ¼k ve maske kullanarak aylardÄ±r hasta bakÄ±yorum ve hastalanmadÄ±m. Bu aslÄ±nda biz kurallara dikkat edersek Ã§ok da kolay bulaÅŸan bir virÃ¼s deÄŸil. YapacaÄŸÄ±mÄ±z tek ÅŸey, maske, fiziki mesafe, havalandÄ±rma kurallarÄ±na dikkat etmek. El temizliÄŸi Ã§ok Ã¶nemli, cansÄ±z yÃ¼zeylerin ilk baÅŸta dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadar riskli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendik; ama el temizliÄŸine dikkat etmemiz Ã§ok Ã¶nemli. Bir de genel saÄŸlÄ±k kurallarÄ± Ã§ok kritik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸer baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminiz biraz zayÄ±f dÃ¼ÅŸerse vÃ¼cudunuza giren az sayÄ±da virÃ¼s sizi hasta edebilir. O yÃ¼zden baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirecek ya da en azÄ±ndan gÃ¼Ã§lÃ¼ tutacak kurallara dikkat edeceÄŸiz. Ä°yi uyuyacaÄŸÄ±z; Ã§Ã¼nkÃ¼ uykusuzluk Ã¶zellikle virÃ¼sle savaÅŸan hÃ¼creleri zayÄ±flatÄ±yor. Dengeli besleneceÄŸiz, ekstra bir dÄ±ÅŸarÄ±dan besin almaya gerek yok dengeli beslenmek yeterli. Fizik egzersiz yapacaÄŸÄ±z. Ben de bunlarÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Dengeli beslenme, iyi uyuma ve fizik egzersiz yapmak kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda daha da Ã¶nem kazanÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.Â