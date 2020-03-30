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30.03.2020 - 15:46 |

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik ÖZLÜ milliyet.com.tr canlı yayınına konuk oluyor

Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik ÖZLÜ, Sağlık Editörü Senim TANAY KARAKUŞ moderatörlüğünde corona virüs ile ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr okurları için Instagram canlı yayınında aktaracak

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik ÖZLÜ milliyet.com.tr canlı yayınına konuk oluyor

Canlı yayın, 31 Mart Salı günü saat 17.00'de milliyet.com.tr Instagram hesabından gerçekleşecek.

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik ÖZLÜ, Sağlık Editörü Senim TANAY KARAKUŞ moderatörlüğünde corona virüs (COVID-19) ile ilgili tüm merak edilenleri, Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktaracak.

Yayını takip eden milliyet.com.tr okurları da sorularını yönlendirebilecek.

    Sadece ismi okunan kısa süreliğine içeriye girebiliyor!Corona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Tarihi Kapalıçarşı'da bazı esnaf ve çalışanlar kısa süreli işlerini halletmek için kontrolü olarak içeriye alınıyor. İçeriye girmek için Kapalıçarşı'nın Kılıççılar kapısı önünde bekleyen kalabalık, sosyal mesafe kuralına uymadı.
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