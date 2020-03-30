Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik ÖZLÜ milliyet.com.tr canlı yayınına konuk oluyor

Canlı yayın, 31 Mart Salı günü saat 17.00'de milliyet.com.tr Instagram hesabından gerçekleşecek.

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik ÖZLÜ, Sağlık Editörü Senim TANAY KARAKUŞ moderatörlüğünde corona virüs (COVID-19) ile ilgili tüm merak edilenleri, Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktaracak.

Yayını takip eden milliyet.com.tr okurları da sorularını yönlendirebilecek.