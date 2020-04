Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Artışı frenlemek halkımızın elinde

Türkiye’nin koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Her gün akşam saatlerinde günlük durumun yansıtıldığı tabloda, Türkiye’deki koronavirüs vaka ve ölü sayısı, iyileşen ve entübe hasta sayısı, toplam hasta ve test sayısı gibi rakamlar yer alıyor. Her gün vaka sayılarındaki artış ile birlikte, grafik çizgisi dik bir hal alıyor. Vatandaşlar tablonun ne zaman tersine döneceğini ve grafiğin ne anlama geldiğini merak ederken, güncel tablonun yorumunu Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr Tevfik Özlü, Milliyet’e anlattı.



Grafiklere bakıldığında salgının yükselme trendinin devam ettiğinin görüldüğünü vurgulayan Özlü, “Olgu sayılarımız artıyor. Maalesef kaybettiğimiz hasta sayılarımız da artıyor. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu artışı frenlemek halkımızın elinde. Şu anda el hijyeni ve izolasyona çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hep birlikte bunlara uyarsak bu artışı daha aşağıya çekebiliriz. Daha ılımlı hale düşürebiliriz. Tek odaklanmamız gereken nokta bu” dedi.



‘İnmesi şu an mucize’



Vaka sayılarındaki artışı, grafikte gösterilen eğrileri yatay hale getirmek gerektiğinin altını çizen Özlü, şöyle devam etti: “Tabloda şu an çıkışlar çok dikey. Onu daha yatay hale getirmek, zamana yaymak, yavaşlatmak lazım. Tersine doğru inmesi şu an için mucize olur. Henüz o noktaya gelmiş değiliz. Bir kaç hafta daha bu süre devam edecek. Yükselme trendi devam edecek ama hızlı çıkışı azaltmamız lazım. Onun da tek yolu bulaşı azaltmak. Şu andaki vaka sayılarındaki artış, toplumun 10-14 gün önceki koronavirüse karşı verdiği tepkiye bağlı bir durum. Yeni durum, halkın bu konudaki uyumu grafiklere 1 hafta sonra yansıyacak. Onun için önümüzdeki günlerde eğer halkımız tavsiyelere uymuşsa bu eğrinin ivmesi azalabilir. Uymamışsa, tavsiylerin tesiri olmamışsa o zaman bu artış devam eder.”