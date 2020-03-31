Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü kimdir, kaç yaşında? Tevfik Özlü biyografisi

Bilim Kurulu üyeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bilim Kurulu üyeleri arasında yer alan Tevfik Özlü zaman zaman ekran başında corona virüs hakkında açıklamalarda bulunuyor. Vatandaşlar Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularına yanıt arıyor. İşte Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü hakkında merak edilenler...

TEVFİK ÖZLÜ KİMDİR?

1963 Aydın doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi aldı. Uzmanlık sonrası Elazığ Devlet Hastanesinde zorunlu hizmetini yapıp Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğine başladı. Bir yıl sonra Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalını ve 2011’de bu Anabilim Dalına bağlı Yoğun Bakım Bilim Dalını kurdu. Kurulduğundan bugüne söz konusu Anabilim ve Bilim Dalının Başkanlığını yürütüyor. Fakültesinde Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyeliği, Lisans Eğitimi Komisyonu Üyeliği, Dönem IV Koordinatörlüğü, Ders Kurulu Başkanlığı, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Farabi Hastanesi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevler üstlendi. 2008-2015 arasında Üniversitesinin uygulama ve araştırma merkezi olan Farabi Hastanesinin Başhekimliğini yürüttü. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (HAHUM) kurucusu ve halen Müdürlüğünü yürütüyor.

Yurt içi ve yurt dışı tıbbi dergilerde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi mevcut. Akademik ve popüler düzeyde yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı olup, bir o kadar mesleki kitaba yazar/Editör olarak katkıda bulundu. Bölgesel olarak yayınlanan gazetelerde (Karadeniz ve Günebakış: 2000-2009); sağlık çalışanlarına dönük ulusal bir tıp gazetesinde (Medimagazin: 2005-2013); sağlıkla ilgili bir web sitesinde (www.sağlikaktuel.com ; 2009-2013) ve ulusal Sabah Gazetesinde (Günaydın: 2006-2008) köşe yazıları yazdı. Ulusal ve uluslararası bilimsel/mesleki dergilerde danışmanlık, editörlük yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB), Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE) Bilim Kurulu Üyesi.

Göğüs Hastalıkları Hekimlerinin ulusal uzmanlık dernekleri olan Türkiye Solunum Araştırmaları derneği (TÜSAD) ve Türk Toraks Derneği (TTD) içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulundu. 2012-2016 yılları arasında Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi ve Yoğun Bakım hekimlerinin uzmanlık derneği olan Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinin (ASYOD) kurucu ve ilk dönem genel başkanlığını yürüttü. Halen bu derneğin yönetim kurulu üyesidir. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) Akreditasyon Kurulu Üyeliği yaptı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Sistemi (TUKMOS) Göğüs Hastalıkları Komisyonu Başkanlığını yürüttü. Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin (HAKSAY) Kurucu Üyesi olup, halen başkanlığını yürütüyor.

Evli ve üç çocuk babasıdır.